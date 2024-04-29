Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik zirve

29 Nisan 2024 16:30 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:20

Fatih Erbakan'dan "yeni anayasa" çıkışı: Ne yapmak istediklerini görmemiz lazım

Fatih Erbakan'dan "yeni anayasa" çıkışı: Ne yapmak istediklerini görmemiz lazım

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme başladı. İki lider 31 Mart seçim sonuçları sonrasında ilk kez bir araya geldi.

İki lider yaklaşık 3 ay önce görüşme gerçekleştirmişti.

YENİ ANAYASA

TGRT Haber muhabiri Serkan Kılıç'ın aktardıklarına göre; liderler yaklaşık 1 saat görüşecekti. Bahçeli ve Erdoğan'ın yeni anayasa üzerinde duracağı belirtiliyordu.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM KONUSU

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinden önce kritik konuların masaya yatırılacağını söylemişti. Ayrıca seçim sonuçları da görüşülen konular arasında oldu. Görüşmenin en önemli konularından biri de emekli maaşı zamları olacaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi. Görüşme 50 dakika sürdü, Devlet Bahçeli basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.