Erdoğan ile Özel'in samimi sohbeti gündem olmuştu! Konuşulanlar öğrenildi 

20 Temmuz 2024 21:10 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 21:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katıldı.

Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alırken Erdoğan ile Özel'in samimi konuşması dikkat çekti.

Özel, o samimi anlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir sonraki görüşmeye ilişkin de dikkat çeken mesajlar veren "Şu anda çok yakında yok ama örneğin 29 Ekim’de ya da Meclis'in açılışında olabilir" dedi.

KONUŞMANIN PERDE ARKASI ORTAYA

Özel, basın mensuplarının Erdoğan ile sohbetinin sorması üzerine şu açıklamaları yaptı:

"Nezaket cümleleri kuruldu, hal-hatır sorduk. Kıbrıs ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. 3 gündür Kıbrıs'tayız. Temaslarımız hakkında bilgi verdim. Burada ihtiyaç duyulan birlik beraberlik ruhuna uygun bir temas oldu."

"DİYALOG AÇIK TUTULMALI"

"Çok pozitif bir gündemimiz vardı o da Kıbrıs’tı. Şu anda çok yakında yok ama örneğin 29 Ekim’de ya da Meclis'in açılışında olabilir. Bu diyalog kanalları açık tutulmalı, gerektiği yerde müzakere yapılmalı."