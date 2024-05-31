Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü! Türkiye'nin AB üyeliğine destek istedi

31 May 2024 13:35 - Güncelleme : 31 May 2024 13:57

İYİ Parti'de deprem! Bir milletvekili daha istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Bir milletvekili daha istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin de ele alındığı öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEK İSTEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 61'inci yaşını kutlayan Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.