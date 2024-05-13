Erdoğan-Miçotakis toplantısında dikkat çeken anlar: Mutabık kalmadığımız bir konu var... 

13 May 2024 19:12 - Güncelleme : 13 May 2024 19:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda Gazze meselesi, Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler gibi birçok konu ele alındı.

İki liderin görüşmesinden en öne çıkan başlık ise Erdoğan'ın, "Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var" dediği anlar oldu. Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen Erdoğan, "Hamas toprakları işgal edilmiş ve bu işgalden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Oraları koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü durumundadır. Bunu görmemiz lazım. 40 bin insanını kaybetmiş Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu haksızlık olur. Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de BM'de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız." dedi.

"BATILI ÜLKELERİN SESİ DAHA GÜR ÇIKMALI"

İsrail'i ateşkese zorlamaya devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, Batılı ülkelere seslenerek, "35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır." diyerek mesaj verdi.