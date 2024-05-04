Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu: 18 yıl sonra ilk ziyaret

04 May 2024 12:28 - Güncelleme : 04 May 2024 14:08

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da iade-i ziyaret gerçekleştireceğini söylemişti. 1 saat 35 dakika süren görüşmenin ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı.

TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman, Erdoğan - Özel görüşmesinin 15 gün içinde gerçekleşeceğini belirtti.

GÖRÜŞME İÇİN NEDEN AK PARTİ GENEL MERKEZİ TERCİH EDİLDİ

8 yıl sonra kritik bir ziyaretin gerçekleştiğini belirten Kahriman, "İki lider AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü. Neden AK Parti Genel Merkezi tercih edildi?

Edindiğimiz bilgiye göre Özel randevu istedi ve talebinde de görüşmenin Çankaya Köşkü'nde ya da genel merkezde olmasından memnun olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu isteği geri çevirmedi ve görüşme genel merkezde oldu." dedi.

2 HAFTA İÇİNDE TEKRAR BİR ARAYA GELECEKLER

Kahriman açıklamalarına şöyle devam etti;

"Erdoğan ve Özel yeniden bir araya gelecek. Peki bu görüşme ne zaman olacak? 15 gün içerisinde iki lider bir araya gelecek. Bu kez adres CHP Genel Merkezi olacak. Parti kaynaklarından edindiğim bilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği yönünde. Arayı çok soğutmadan bir ziyaret gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu da 2 hafta içindeki bir çarşamba gününe denk geliyor."