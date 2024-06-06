Erdoğan - Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
06 Haziran 2024 13:00 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi 11 Haziran saat 16.00'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 35 dakika sürmüştü.
Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa zamanda CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştireceğini belirtmişti.
GÖRÜŞME 11 HAZİRAN'DA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 11 Haziran Salı günü saat 16:00'da görüşeceklerini açıkladı.
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Kaynak: TGRT Haber