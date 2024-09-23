Erdoğan ve Miçotakis ABD'de bir araya geliyor! Tarih ve saat belli oldu

23 Eylül 2024 06:45 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 06:50

New York temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yapacağı görüşmenin tarihi ve saati belli oldu. İki ülke arasında son günlerde yaşanan gerilimin gölgesinde yapılacak görüşmede önemli konu başlıkları masada olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) oturumu sebebiyle gittiği ABD'de temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yemeği'ne katılan Erdoğan'ın özellikle ülke liderleriyle yapacağı görüşmeler büyük dikkatle takip ediliyor.

ERDOĞAN İLE MİÇOTAKİS SALI GÜNÜ GÖRÜŞECEK

Erdoğan bu görüşmelerin en önemlilerinden birisini Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile gerçekleştirecek. Yunan medyasından Skai'de yer alan habere göre iki lider, salı günü, TSİ 8.40'ta, BM Zirvesi'nin oturum arasında bir araya gelecek. Yunan hükümet kaynakları kritik görüşme öncesi ülke basınına görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi. Erdoğan ve Miçotakis'in gündeminde göç, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin yer aldığı belirtilen açıklamada "Türkiye ile ikili ilişkiler Amerika seçimlerine bağlı değil" notu düşüldü.

YUNANİSTAN İLE MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Yunan kaynaklar açıklamada, "Toplantı sonrasında olayları değerlendirip, girebileceğimiz konuların derinliğini göreceğiz. Çok çalkantılı bir dönemde ve Orta Doğu'nun daha fazla kriz ürettiği bir ortamda konuşabilmemiz, pozitif gündemi ilerletebilmemiz ve sahada gerilime yol açmamamız olumlu bir başarıdır. Kıbrıs meselesi her zaman tartışılıyor ve bu noktada bu konu tarafımızdan gündeme getirilecektir. Hükümet kaynakları, müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda temkinli bir iyimserlik içindeyiz" dedi.

Göç konusunda ise hükümet kaynakları, Türkiye ile iş birliğini artırılması gerektiğini mevcut iş birliğinin düzeyinden memnuniyet duyulduğunu ifade etti.