SON DAKİKA!
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev ve Paşinyan’a tebrik! 'Kafkasya’da yepyeni bir sayfa açılıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü’ne layık görülen Aliyev ve Paşinyan’ı tebrik ederek, Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi için atılan adımları kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin barış odaklı tüm girişimlerin destekçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 22:45

Cumhurbaşkanı , "2026 Zayid İnsan Kardeşliği Ödülüi" törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz" dedi.

"KAFKASYA'NIN GELECEĞİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi şehrinde "Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü" teslim töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ödül alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı 'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev ve Paşinyan’a tebrik! 'Kafkasya’da yepyeni bir sayfa açılıyor'

ALİYEV VE PAŞİNYAN’A ÖZEL TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye olarak bölgedeki ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri destekleyeceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"2026 Zayid İnsan Kardeşliği Ödüllerinin başta ödül sahipleri olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını sizlere iletmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 2019 yılından beri takdim edilen ödüllerin bilhassa içinden geçtiğimiz günlerde tüm dünyada barışa ve istikrara katkı sunmasını diliyorum. Bu seneki ödüllere layık görülen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan'ı yürekten kutluyorum. Kalıcı barışın tesisi yolunda hem İlham Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Paşinyan'ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Amacı, kapsamı, lafsı ve ruhu üzerinde iki tarafında üzerinde uzlaşıya vardığı mutabakatın yürürlüğe girmesi ile Kafkasya'nın geleceğinde yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyorum. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz. Kafkasya'da kalıcı barışın hakim olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, hakkaniyete dayalı dostluk köprülerinin kurulmasında aktif şekilde rol almaya inşallah devam edeceğiz. Bu düşüncelerle hem Sayın Aliyev'i hem de Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'ı bir kez daha tebrik ediyorum. 2026 Zayid İnsan Kardeşliği Ödüllerinin tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#ilham aliyev
#nikol paşinyan
#Zayid İnsan Kardeşliği Ödülü
#Kafkasya Barışı
#Politika
