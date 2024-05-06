Erdoğan'dan Özgür Özel'e iadeiziyaret! Tarih belli oldu mu, CHP lideri açıkladı

06 May 2024 13:28 - Güncelleme : 06 May 2024 13:43

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soruya cevap verdi. CHP lideri, "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM"

Parti içinde karışıklık olduğu yönündeki iddialara da değinen Özgür Özel, "Türkiye'nin birinci partisini, yüzde 38 oy almış bir partiyi, gelecek seçimlerde Türkiye'nin iktidar partisi olmak için canla başla çalışan ve buna yürekten inanmış kadroların partisini kim karıştırmak isteyebilir? Kim komplo teorileriyle bizleri meşgul etmek isteyebilir? Bunlar öz güvensiz dönemden kalan meseleler. Kendimize güvenimiz tam, kayıt dışı siyasete karşıyız. Her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz. Açıklıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz" dedi.

"HİÇ KİMSE KORKMASIN"

"Hiç kimse korkmasın" diyerek açıklamalarına devam eden CHP lideri, "Cumhuriyet Halk Partisini tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı. Biz her seferinde bazen düştük, hep beraber düştüğümüz yerden kalktık. Şimdi yerdeyken kalkacağına inanan bir parti, tarihinin en önemli çıkışlarından birinde böyle öz güvensiz sorularla, öz güvensiz tartışmalarla kimse kimseyi meşgul etmesin. İşimiz var, daha iktidar olacağız" ifadelerini kullandı.