Tgrt Haber
Haberler>Politika>Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı 

Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 20:36 - Güncelleme : 15 May 2024 20:49

Son dakika haberi... Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fico'ya geçmiş olsun mesajı geldi. Erdoğan mesajında, "Saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum" dedi. 

Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından açılan ateş sonucu yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Robert Fico'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi. 

NELER YAŞANMIŞTI? 

Slovakya Başbakanı Robert Fico, öğle saatlerinde silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, Fico'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. 

Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı  - 1. Resim

Parlamento Başkan Yardımcısı Lubos Blaha'nın Parlamento oturumu sırasında olayı doğruladığını ve oturumu bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini aktarmıştı. 

Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı  - 2. Resim

Saldırı, Fico'nun destekçileriyle buluşmak üzere geldiği yerel Kültür Evi'nin önünde meydana geldi.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...