Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı
Son dakika haberi... Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fico'ya geçmiş olsun mesajı geldi. Erdoğan mesajında, "Saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum" dedi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından açılan ateş sonucu yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Robert Fico'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Slovakya Başbakanı Robert Fico, öğle saatlerinde silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, Fico'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.
Parlamento Başkan Yardımcısı Lubos Blaha'nın Parlamento oturumu sırasında olayı doğruladığını ve oturumu bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini aktarmıştı.
Saldırı, Fico'nun destekçileriyle buluşmak üzere geldiği yerel Kültür Evi'nin önünde meydana geldi.