Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı 

15 May 2024 20:36 - Güncelleme : 15 May 2024 20:49

İstanbul'da kritik görüşme! Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti: Zirve sonrası art arda açıklamalar

İstanbul'da kritik görüşme! Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti: Zirve sonrası art arda açıklamalar

Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından açılan ateş sonucu yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Robert Fico'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, öğle saatlerinde silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, Fico'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

Parlamento Başkan Yardımcısı Lubos Blaha'nın Parlamento oturumu sırasında olayı doğruladığını ve oturumu bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini aktarmıştı.

Saldırı, Fico'nun destekçileriyle buluşmak üzere geldiği yerel Kültür Evi'nin önünde meydana geldi.