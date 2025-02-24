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 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının 3. yıl dönümü dolayısıyla 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj yolladı. Savaşın sonlanması için her türlü gayreti göstermeye kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, kalıcı barış mesajı verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 12:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. yılı geride kalan Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Zirveye katılanlara selamlarını ileten Erdoğan, verdiği mesajda adil ve kalıcı barış vurgusu yaptı.

"UKRAYNA'NIN HAKLI DAVASINA DESTEK VERDİK"

Türkiye’nin Ukrayna halkının yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Geçtiğimiz bir sene zarfında topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana, uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda, Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir" dedi.

"SAVAŞIN MÜZAKEREYLE BİTMESİ İÇİN KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın dördüncü yılına girerken, savaşın sonlandırılması için müzakerelerin önemini bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, "Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında, Türkiye’nin savaşa karşı olduğunu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz. Savaş 4'üncü yıla girerken diplomasiyi, diyalogu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını görmekteyiz" açıklamasını yaptı.

ADİL VE KALICI BARIŞ VURGUSU

Bu sürecin, çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisinin başlangıcı olmasını umut ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"En başından beri savunduğumuz üzere, adil ve kalıcı barışa giden yol, ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir."

"HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile geçen hafta Ankara'da, Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, 2025'in barışının inşa edileceği bir yıl olmasını umut ediyoruz. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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