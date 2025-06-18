Erdoğan’ı hedef alan İsrailli bakana Türkiye’den sert tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sert açıklamaları Ankara’dan yanıt buldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saar’ı “Nazi zihniyetinin temsilcisi” olarak niteleyerek, Erdoğan’ın insanlık vicdanını temsil ettiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi. Çelik, Saar’ın mensubu olduğu yönetimi “işgalci, soykırımcı ve bugünün Nazi yönetimi” olarak tanımladı.

"NAZİ ZİHNİYETİNİN TEMSİLCİSİ"

Saar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinin Avrupa’daki Neo-Nazi hareketleriyle benzerlik taşıdığını söyleyn Çelik, “İsrail Dışişleri Bakanı’nın sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Gideon Saar ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Sultan, yine kışkırtıcı bir konuşmayla kendi nezdinde İsrail'e ve İsrail Başbakanı'na yönelik tahriklerini sürdürüyor. Kendi vatandaşlarının ve ülkesindeki muhalefetin özgürlüklerini ve haklarını bastırma konusunda rekor kıran Erdoğan, başkalarına vaaz verme cüretini gösteriyor. Emperyalist hırslarını gizlemeyen, Suriye'nin kuzeyini işgal eden ve Kıbrıs'ın kuzeyini yasadışı olarak elinde tutan birinin ahlak ve uluslararası hukuk adına konuştuğunu iddia etmesi özellikle ironiktir. Biraz öz farkındalık faydalı olabilir.”