Erdoğan'ın çağrısı sonrası İBB'den hamle geldi! SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptı

27 Temmuz 2024 19:23 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 19:33

Yerel yönetimlerin SGK borçlarını ödemesi ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çağrı gelirken bu çağrıya ilk cevap veren ise CHP yönetimindeki İBB'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son memleketi Rize'de "Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Borçların üzerine yatmak istiyorlar, gereken adımlar atılacak" diyerek tepkisini göstermişti.

AK PARTİ'DEN TEŞEKKÜR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden SGK borçları ile ilgili adım geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İBB'nin başvuru yaptığını söyleyerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış, bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Şahin Usta, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu. Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesi 500 milyarın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon. Yani bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık bir borcu ödemek bu belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır, bunun ödenmesi uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış, bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Bu konunun saptırılmaması milletin çıkarları, hizmetin devam ettirilmesi amacıyla SGK yapılandırılmasının, borçların ödenmesinin millete hizmet amaçlı olduğunu vurgulamak istiyorum."

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A CEVAP GELMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesin" sözlerine cevap vermişti.

Özel Balıkesir'de yaptığı açıklamada, "Şimdi kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede çöpler toplanamasın istiyorlar. İstiyor ki toplu taşıma aksasın" demişti.