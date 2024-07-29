Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana CHP'den sert tepki: Şirazesi kaymış sözler...

29 Temmuz 2024 22:39 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 22:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Rize İl Teşkilatı'yla bir araya geldiği toplantıda yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan alçak tehdit geldi. Tehdide Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de CHP'den geldi.

Katz, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin" dedi.

CHP'DEN TEPKİ: ŞİRAZESİ KAYMIŞ SÖZLER...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli bakana tepki göstererek, “İsrail Dışişleri Bakanının sayın cumhurbaşkanımıza karşı Saddam’a benzetecek kadar şirazesi kaymış sözlerini asla kabul etmiyoruz. Biz elbette cumhuriyetimizin, ülkemizin, devletimizin ve cumhurbaşkanımızın da yurt dışında böylesine ithamlara maruz kalmasından son derece rahatsızız ve devletimizin yanında durmayı bir görev biliriz.

"OLACAK ŞEY DEĞİL"

Ancak doğruları bu Meclis çatısı altında söylemekte bizim temel görevimizdir. Bir defa sayın cumhurbaşkanı bunu nerede söylüyor; Rize AK Parti İl Başkanlığı’nda söylüyor. Bu olacak şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili hem de hangi ülkeye nasıl gireceğimizle ilgili son derece kritik, son derece hassas bir politika açıklamasını il başkanlığında yapmamalı. Dış politika ulu orta konuşulacak bir şey değildir. Dış politika iç politikaya malzeme yapmak için yapılmaz. Dış politika hamaset için yapılmaz. Dış politika partimizin oyları artsın diye yapılmaz ancak ve ancak milli çıkarlarımız için yapılır. Ve eğer gerçekten İsrail ile AK Parti iktidarının bir sorunu varsa asıl yapması gereken öncelikle Kürecik’i gözden geçirmektir. Bunu bekliyoruz. İncirlik’e ne yapıyorsunuz? Bunu bekliyoruz." diye konuştu.