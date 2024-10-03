Erdoğan'ın 'İsrail' sözleri siyaset gündemini değiştirdi! Muhalefetten destek açıklamaları geldi

03 Ekim 2024 15:21 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:29

İşgalci İsrail'e karşı her yaptığı açıklamada ateş püsküren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tutumuna bazı muhaliflerden destek geldi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı tutumunu destekleyen liderler kimler? İşte detaylar...

Erdoğan, "İsrail’in gözü Türkiye topraklarında" demişti! Türk halkı da böyle mi düşünüyor? Dikkat çeken anket

Erdoğan, "İsrail’in gözü Türkiye topraklarında" demişti! Türk halkı da böyle mi düşünüyor? Dikkat çeken anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İşgalci İsrail'e dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in dini fanatizmle hareket ettiğini ve Filistin ile Lübnan'ın ardından Türkiye'yi hedef alabileceğini belirterek, "Şu anda bütün planlar bunun üzerine kuruludur" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri büyük yankı uyandırdı ve siyaset gündemi bir anda değişti.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada "İsrail, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü Türkiye'ye dikecek" sözleri muhalefet kanadında nasıl karşılandı? İşte detaylar...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek Türkiye'ye yönelik risklerin konuşulması için meclisin toplanması talebinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi gibi konuya ilişkin bilgilendirme yapılmasını istedi.

MECLİS İSRAİL İÇİN TOPLANIYOR

Muhalefetin bu talebi sonrası TBMM İsrail gündemiyle toplanacak. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Meclis'i harekete geçirdi. TGRT Haber'e konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in önümüzdeki haftalarda Meclis'i bilgilendireceğini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL: HÜKÜMET NE YAPACAKSA DESTEKLİYORUZ

CHP lideri Özgür Özel ise yaptığı açıklamada İsrail konusunda hükümete tam destek verdi. Özel, "İsrail'in saldırganlığına karşı her türlü diplomatik atak, uluslararası kurumların harekete geçirilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa destekliyoruz, fazlasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AHMET DAVTUOĞLU: GURUR DUYDUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına övgüler yağdırmıştı. Davutoğlu, "Gazze halkı kahramanca direniyor. Sayın Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinledim ve gurur duydum. Evet, Türkiye Cumhurbaşkanı böyle konuşmalıdır. Tereddütsüz, kararlı mesajlar" demişti.