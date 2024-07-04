Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor! Peş peşe kritik temaslar

04 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:09

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki kritik temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile yaptığı görüşmenin ardından; c

DÜN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir araya gelmişti. Erdoğan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Santrali'ni bir an önce devreye almak istediklerini söyledi.

SURİYE, İSRAİL, GAZZE, TERÖRLE MÜCADELE...

Putin de dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye ilişkilerinin adım adım ilerlediğini belirtti. İki lider görüşmede; Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye’deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları da masaya yatırdı.