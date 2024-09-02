Ersin Tatar'dan Netflix dizisi 'Famagusta' tepkisi: Gerçekleri saptırıyor!

02 Eylül 2024 16:24 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:26

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanacak Rum yapımı "Famagusta" dizisine tepkiler gelmeye devam ediyor. Hem KKTC'den hem de Türkiye'den diziye peş peşe tepkiler geliyor.

Skandal diziyle amacın Türkiye'yi işgalci ve talancı göstermek olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Netflix'in bu yapımı yeniden değerlendirmesini söyledi.

"DİZİ KIBRIS'IN GERÇEKLERİNİ YANSITMIYOR"

Dizinin Kıbrıs'ın gerçeklerini yansıtmadığını belirten Tatar, "O günden bugüne Kıbrıs'ta kimsenin burnu kanamamıştır. Geriye gittiğinizde onlarca yıl bu adada kan dökülmüştür" ifadelerini kullandı.

TÜRK YAPIMCILARINA ÇAĞRI

Türk yapımcılara da bir çağrıda bulunan Tatar, "Türk yapımcıları çok güçlü, biz de sesimizi duyurmalıyız. Bu çok kolay yapılabilir, yeter ki bir yerden niyet oluşsun. Bu milli, ulusal bir davadır. Bütün Türk dünyasının davasıdır" diye konuştu.