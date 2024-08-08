Ervin İbrahimovic'ten Anıtkabir'e ziyaret! "Benim için bir onurdur"

08 Ağustos 2024 14:18 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:19

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya geldi. İbrahimovic ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle gittiği Anıtkabir'de gelerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

"BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

İbrahimovic, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalarken kaleme aldığı yazıda "Resmi ziyaretim kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve modern cumhuriyetin temellerini atarak 20'inci yüzyılın önemli liderlerinden birisi haline gelen Atatürk'ün mezarını ziyaret etmek benim için bir onurdur" ifadesini kullandı.

"SONSUZA KADAR DOST..."

Türkiye'nin her alanda inanılmaz bir gelişme gösterdiğini belirten İbrahimovic, Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünün bugün de geçerliliğini koruduğunu belirtti. İlk resmi ziyaretinde Ankara'yı tercih etmemin sebebini de açıklayan İbrahimovic "Bunun sebebi, bizim Avrupa Birliği üyelik yolunda Türkiye ile güçlü ve dostane ilişkilerimizi vurgulamaktır. Türkiye ve Karadağ sonsuza kadar dost kalacaktır."