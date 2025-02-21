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 | Onur Kaya

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: Terör soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki iddianame tamamlandı. Özer için istenen ceza belli oldu.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında istenen ceza belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 13:23

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 30 Ekim'de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki iddianame hazırlandı.

AHMET ÖZER HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS

Ahmet Özer hakkında PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Özer’in 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim günü evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti.

Evi ve belediye binası polis ekipleri tarafından arandıktan sonra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülmüştü.

Kendisine yöneltilen TCK 314/2 yani 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasına ilişkin ifade veren Özer, 7. Sulh Ceza Mahkemesi’ne tutuklama istemiyle sevk edildi. Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YERİNE KAYYIM ATANDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından belediyeye İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak getirildi.

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