Esenyurt Belediyesi'nde yeni skandal! İşe gitmeden 4 yılda 2 milyon lira maaş almış

07 Ocak 2025 13:00 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 13:20

Esenyurt Belediyesi'nde yeni bir skandal daha patlak verdi. 2020-2024 yılları arasında Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Erdinç Aktaş'ın işe gitmeden maaş ve mesai aldığı ortaya çıktı. 4 yılda 2 milyon liraya yakın bir meblağ aldığı öne sürülen Aktaş'ın yerine gelen CHP Esenyurt ilçe teşkilatında görevli İsmail Araç'ın da işe gitmeden maaş aldığı saptandı. İşte detaylar...

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı​ Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmişti. Aksoy, Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu kez de işe gelmeden maaş alanlar listesi ortaya çıktı.

TEK TEK İFŞA OLDULAR

Görevi devralan yeni yönetim, çalışan listesinde görünüp işe hiç gelmediği halde maaş ve mesai alan bir grupla karşılaştı. Bu kişilerin başında 2020-2024 yılları arasında Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Erdinç Aktaş'ın da olduğu dikkat çekti.

21 Aralık 2020 tarihinde işe girişi yapılan - 2024 yılına kadar maaş alan ve tek bir gün dahi işe gitmeyen CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş'ın hem mesaiye gelmeyip üstüne bir de fazla mesai yazdırarak haksız kazanç elde etmiş olduğu saptandı.

4 YILDA 2 MİLYONA YAKIN PARA

Aktaş'ın işe gelmeden dört yılda haksız yere 2 milyona yakın ücret kazandığı bunu da işe gelmeden elde edilen ettiği ortaya çıktı.

Aktaş'ın 31 Mart 2024'teki yerel seçimler nedeniyle işten ayrıldığı, bu kapsamda Esenyurt'tan meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi. seçimlerin ardından Aktaş Esenyurt Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Aynı zamanda İBB meclisine girdi. Aktaş'ın Esenyurt Belediyesi'nde Kültür Sanat ve Eğitim Komisyonu Başkanı olduğu görüldü.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ CHP GENÇLİK KOLLARINA TAHSİS EDİLMİŞ

Yeni yönetim göreve gelmeden görevini bırakan Erdinç Aktaş'ın yerine de terör örgütü PKK bağlantıları nedeniyle görevinden alınan Ahmet Özer döneminde Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı İsmail Araç getirilmiş. Araç'ın da işe gelmeden maaş aldığı, hiçbir şekilde mesai kurallarına uymadığı ortaya çıktı. Esenyurt'ta yeni yönetimin bankamatik memurlarını ortaya çıkarmasıyla İsmail Araç da apar topar görevinden ayrıldı.