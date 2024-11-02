Esenyurt’ta üst düzey istifa: CHP lideri Özgür Özel’den açıklama!

02 Kasım 2024 18:14 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 18:22

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı. Gözler yönetici istifalarına çevrilirken, Esenyurt Belediyesi’nde üst düzey ayrılma gelişmesi yaşandı. Esenyurt Belediyesi Genel Koordinatörü Ali Gökmen, istifa ettiğini bildirdi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı!

CHP​'li Esenyurt​ Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçlamasıyla tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesine kayyum atandı. CHP​, ilçede “kent uzlaşısı” adı altında adı sık sık terör örgütü PKK​ ile anılan DEM Parti başta olmak üzere birkaç partiyle iş birliğine gitmişti.

ALİ GÖKMEN GÖREVİ BIRAKTI

Esenyurt Belediyesi Genel Koordinatörü Ali Gökmen, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanmasını gerekçe göstererek istifa etti. Gökmen, 31 Ekim tarihli istifa dilekçesinde, “Esenyurt halkının iradesinin haksızca gasp edilmesinden dolayı belediyedeki görevimden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gökmen, sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşıma ise “Kayyum’la müzakere olmaz... Kayyum’la mücadele olur! İrademiz gasp edilemez!” notunu düştü.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Edinilen bilgilere göre, belediye başkan yardımcıları ise henüz istifa etmedi. Belediye başkan yardımcılarının istifa etmeyeceği de iddialar arasında yer alıyor. Atama sonrası Esenyurt’ta miting yapana CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yargıyı hedef almıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel’e Esenyurt’taki konuşmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları tarafından 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı.

ÖZEL: ESENYURT DÜŞMEYECEK!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak yaptığı paylaşımda, “Bu parti Esenyurt‘tan elini çekmeyecek! Bu ülkenin gündeminden Esenyurt düşmeyecek! Hiçbir oyuna gelmeden, kimseyi yalnız bırakmadan, Esenyurt‘tan da elimizi çekmeden, suni gündemlere teslim olmadan bu milletin gerçek gündemini konuşmaya and olsun!” ifadelerine yer verdi.