Esenyurt’tan aday gösterilmeyen Gürsel Tekin’den dikkat çeken medya hamlesi!

09 Ağustos 2024 23:14 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 23:16

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) belediye başkan adayı gösterileceği söylenen eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin için Esenyurt ya da Kadıköy iddiaları gündeme gelmişti. Ancak aday gösterilmeyen Tekin sürpriz şekilde partisinden istifa etmişti. Tekin, iş insanlarıyla ortak bir sermaye ile iki haber sitesi kuracağını söyledi.

Ekim ayında yayın hayatına geçmesi planlanan iki internet siteden biri, 'arsa, beton ve inşaat çeteleri'ne karşı haberler yapmayı hedeflerken diğer site ise güncel haber sitesi olarak planlanıyor.

"RANTA KARŞI OLDUĞUMU HERKES BİLİYOR"

Ekran Haber’de yer alan habere göre, hazırlık aşamasında olan siteler hakkında açıklama yapan Tekin, “Bazı iş insanları ortaklarıyla beraber iki haber sitesi kurma planımız var. İnşallah ekim ayında yayın hayatına başlayacağız. Şu an için 4-5 kişilik bir editör kadromuz var. Sitelerin açılmasına yakın ise editör sayımızı arttıracağız. Burada kuracağımız biri haber sitesi, diğeri ise 'arsa, beton ve inşaat çeteleri'ne karşı bir haber sitesi olacak” dedi.

“MERKEZİNİ ESENYURT DÜŞÜNÜYOR”

“Ranta her zaman karşı olduğumu herkes bilir ve bunun için en çok mücadele edenlerden birisi benim” diyen Tekin, “Kuracağımız haber siteleriyle beraber halkın sesi olacağız. Korkmadan sıkılmadan mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Haber sitelerinin merkezini şimdilik İstanbul Esenyurt olarak düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.