Eski AK Partili bakan CHP’ye geçti! Rozetini Özgür Özel taktı
AK Parti 2009 hükümet kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev alan Selma Aliye Kavaf, CHP’ye geçti. Son olarak DEVA Partisi'nde siyaset yapan Kavaf'a rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.
DEVA Partisi’nden 8 Ocak'ta istifa eden Manisa Milletvekili ve eski devlet bakanlarından Selma Aliye Kavaf, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. CHP'nin bugünkü grup toplantısına Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
ALİYE KAVAF'TEN İLK AÇIKLAMA
Kürsüde açıklama yapan Kavaf, 2000'li yılların başında hukukun üstünlüğü sürecine bir katkı sağlayabilmek amacıyla siyasete girdiğinhi belirterek "Bugün yine adalet arayışı sürüyor. Beni sizlerle bu çatı altında bir araya getiren Genel Başkanımız Özgür Özel'e, bana güvenen ve cesaret veren herkese teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımızın kalıcı dostluklara dönüşmesini temenni ediyorum." dedi.
SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?
- Selma Aliye Kavaf 1962 yılında Denizli’de doğdu.
- 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Kavaf, 2002 yılında Adalet AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve Denizli Milletvekili adayı oldu.
- 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi.
- 2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi.
- 2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilen Kavaf, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan
- DEVA Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.
- Kavaf, 8 Ocak'ta DEVA Partisi'nden istifa etti.