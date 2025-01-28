Eski AK Partili bakan CHP’ye geçti! Rozetini Özgür Özel taktı

28 Ocak 2025 14:16 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:23

AK Parti 2009 hükümet kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev alan Selma Aliye Kavaf, CHP’ye geçti. Son olarak DEVA Partisi'nde siyaset yapan Kavaf'a rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.



DEVA Partisi’nden 8 Ocak'ta istifa eden Manisa Milletvekili ve eski devlet bakanlarından Selma Aliye Kavaf, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. CHP'nin bugünkü grup toplantısına Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

ALİYE KAVAF'TEN İLK AÇIKLAMA

Kürsüde açıklama yapan Kavaf, 2000'li yılların başında hukukun üstünlüğü sürecine bir katkı sağlayabilmek amacıyla siyasete girdiğinhi belirterek "Bugün yine adalet arayışı sürüyor. Beni sizlerle bu çatı altında bir araya getiren Genel Başkanımız Özgür Özel'e, bana güvenen ve cesaret veren herkese teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımızın kalıcı dostluklara dönüşmesini temenni ediyorum." dedi.

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?