Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek gözaltına alındı

11 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:39

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Burhaniye'de kaldığım otelden gözaltına alındım! Gerekçe, öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Berhan Şimşek'in gözaltına alınma gerekçesi ortaya çıktı. Şimşek'in hakkındaki bir davada ifade vermeye çağrılmasına rağmen gitmediği için gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis tarafından ifadesi alınan Şimşek, daha sonra serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Berhan Şimşek, “Gece saat 02.30'da otelde kaldığım odanın kapısı çalındı. Sabah gelir ifademi veririm dedim. Polis memurları tarafından gözaltı işlemi ile Emniyet Müdürlüğüne götürüldüm. Olayın ironisi ise kendimin davacı olduğu bir dava sonucu bu olayın yaşanması. İfademin ardından serbest bırakıldım. Duyarlılık gösteren ve arayan dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.