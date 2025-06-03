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Aykut Erdoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı! 'Para dolu çanta iftira'

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan eski CHP'li Aykut Erdoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı. Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’ın bulunduğu yere elinde para dolu çantayla gittiği iddialarını reddeden Erdoğdu "Ertan Yıldız ile aramız iyi değildir, kendisini kurtarmak için iftira atmış" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 17:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların 5. dalgasında şafak baskınıyla gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Erdoğdu, "Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Kişisel bir husumetten veya Ertan Yıldız’ın kendini kurtarmak amacıyla yaptığı iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alınmış bulunmaktayım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Erdoğdu ifadesinde, 2011-2023 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiğini belirterek, "Vega Heroko isimli firma ile herhangi bir bağlantım yoktur. Bu firmanın birden fazla sahibi bulunmaktadır. Firmada yönetici olan ismini hatırlamadığım mühendis bir şahıs bana ulaştı. O dönem CHP’nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu olan vekil ve genel başkan yardımcısıydım. Sorgu sırasında bana okunan Ertan Yıldız’ın ifadesine kesinlikle katılmıyorum.

Aykut Erdoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı! 'Para dolu çanta iftira'

'KELEŞ İLE İRTİBATIM YOK'

Benim Vega Heroko isimli firmanın sözleşmesinde yapılacak olan tadilat talebi hususunda firma yetkilileri ile görüşüp, akabinde iddia edildiği gibi firmanın 1 milyon dolar bağış yapacağı ve bu konuda benim aracılık yaptığım yönündeki iddialar iftiradır. İBB Saraçhane binasında Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’ın bulunduğu yerde elinde para dolu çanta ile gidip, Keleş’e 1 milyon 200 bin Amerikan Doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir. Yıldız ile aramda husumet vardır, onu 2 defa Ekrem İmamoğlu’na şikayet etmiştim. Bu konularda Keleş ile irtibatım yoktur" diye konuştu.

"Para dolu çanta ile İBB binasına gidip, parayı verdiğim iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır"

Aykut Erdoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı! 'Para dolu çanta iftira'

'HAKSIZLIĞA UĞRAYIP, ZARAR ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER'

İfadesinin devamında Vega Heroko isimli firma ile İBB arasında yapılan sözleşmeye de değinen Erdoğdu, "Vega Heroko’nun Şile taraflarında bulunan tesisine bir kere ziyarete gitmiştim. Hatırladığım kadarıyla 2022 yılında firma benimle iletişime geçerek, CHP Genel Merkezi’ndeki ofisime geldiler ve haksızlığa uğrayıp, zarar ettiklerini söylediler. Çok yatırım yapan bu firmanın güvenilir insanlardan oluştuğunu düşündüğüm için dönemin İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay’a konuyu aktarmıştım.

Aykut Erdoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı! 'Para dolu çanta iftira'

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

Benim bu şirket ile İBB arasında yapılan sözleşmede herhangi bir nakdi ilişkim olmamıştır. Yalnızca bahsetmiş olduğum şekilde görevim ve kamu yararı gereği tarafların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamıştım. Haftanın iki günü İBB Binasına, İmamoğlu’nu ya da genel sekreteri ziyarete giderim. Bu nedenle bu kişilerle ortak baz vermem normaldir. Elimde para dolu çanta ile İBB binasına gidip, parayı Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’a verdiğim iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu hususa ilişkin kamera görüntülerini talep ederim. Soruşturmada herhangi bir yan delil yoktur. Sadece Ertan Yıldız’ın iftirası mevcuttur. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?
Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği suçlamalarıyla gözaltına alındı ve terör örgütüne destek dışındaki diğer suçlamalar karşısında kaçma ve saklanma ihtimali yüksek bulunarak tutuklandı, terör suçlamasından ise salıverilmesine karar verildi.
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