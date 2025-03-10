Eski CHP'li Gürsel Tekin yeni parti kuruyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na teklif gitti

CHP'nin eski milletvekili Gürsel Tekin, yeni parti kuracağını duyurdu. Partinin adını, logosunu, programını zamanla şekillendireceğini belirten Tekin, "Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi" ifadelerini kullandı.

CHP'de uzun yıllar genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak görev yapan Gürsel Tekin, 2024'ün şubat ayında partisinden istifa etmişti. Gürsel Tekin'in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu öğrenildi. Tekin'in kuracağı yeni partisinin adının ise "Kararsızlar Partisi" olacağı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN UMUDUNU YENİDEN YEŞERTECEK"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, "Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mahkûm edilen milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor" ifadelerini kullandı.

https://x.com/gurseltekin34/status/1898694450567598130

KILIÇDAROĞLU, TEKİN'İN DAVETİNE NE CEVAP VERDİ

Sözcü Gazetesi’ne verdiği röportajda ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağı partiyle bir bağlantısının olmadığını belirten Tekin, "Kendisini davet ettim ancak katılmayı kabul etmedi" dedi.