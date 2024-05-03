Eski CHP'li isimden Ekrem İmamoğlu'na Özgür Özel uyarısı! "Yerini bilsin"

03 May 2024 16:44 - Güncelleme : 03 May 2024 16:46

Mehmet Sevigen'den Ekrem İmamoğlu'na "yerini bil" uyarısı geldi. Özgür Özel'in CHP genel başkanı olduğunun altını çizen Mehmet Sevigen, İmamoğlu'nun geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı hataları yapmaması gerektiğini belirtti. Mehmet Sevigen, tgrthaber.com.tr'nin özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

ESKİ CHP'Lİ İSİMDEN EKREM İMAMOĞLU'NA ÖZEL UYARISI!

Sevigen, Ekrem İmamoğlu'nun CHP siyasetinde ön plana çıkmasının doğru olmadığının altını çizdi.

Bu durumun özellikle son seçim sonrası CHP'nin yükselmesine leke süreceğini hatırlatan Sevigen herkesin kendi koltuğundaki görevi yapması gerektiğini hatırlattı.

Her toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun yer almasının doğru olduğunu ancak İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için attığı adımları Özel için yapmasının sakıncalı olduğunu söyledi.

Sevigen, Bu partinin bir Genel Başkanı var. O da Özgür Özel'dir. Hele bu seçimden sonra kendisini kanıtlamıştır. Genel başkan olarak şimdi önümüzdeki süreçlerde liderliğini kanıtlayacak. Yani gelen başkan olmak başka şey, lider olmak başka şey. Şimdi Özgür Özel genel başkanlarını kanıtladı. Yani Ekrem bey Belediye Başkanı bu aradaki mesafeyi korumadığı müddetçe Ekrem Bey, kendi zarar görür. Özgür bey bir yatırım yaptı, kendi elini kazandı. Bugün Cumhurbaşkanıyla muhatap olacak seviyeye yükseldi. Ekrem bey yine Kemal bey yaptığı gibi olaylar Özgür beye yaparsa bu kez partililerin ve seçmenin gözünde de düşer. Kemal Bey, 13 seçim kaybetmiş bir isimdi ancak Özgür Bey ilk başkanlık döneminde belediyelerin çoğunu aldı. Bu yüzden Ekrem Bey, yerini bilsin" dedi.