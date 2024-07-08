Eski HDP milletvekili ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı!

08 Temmuz 2024 00:04 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 00:06

Futbolu bırakan Toni Kroos kızı üzerinden itiraf etti: Almanya artık güvenli değil!

Futbolu bırakan Toni Kroos kızı üzerinden itiraf etti: Almanya artık güvenli değil!

Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, tatil yaptığı Bodrum'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde tatil yapan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan aniden rahatsızlandı.

Baygınlık geçiren Doğan, Bodrum'da Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Baygın halde hastaneye gelen Celal Doğan'ın, doktorların ilk müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğan'ın gözlem altına alındığı öğrenildi.

CELAL DOĞAN KİMDİR?

1 Ağustos 1943'te Gaziantep'te doğan Celal Doğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yaptı. 1977 genel seçimlerinde CHP'den Gaziantep milletvekili seçildi. 1980 yılına kadar milletvekilliğine devam etti. Bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.

1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.

HDP'nin 2015 genel seçimlerinde Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçimleri kazanarak HDP'nin Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak meclise girdi. 1993 ve 2006 yılları arasında Gaziantepspor kulübünün başkanlığını yaptı.

2019 seçimlerinde DSP'den Gaziantep B.B.B adayı oldu.