Eski İYİ Partili Ağıralioğlu yeni parti için tarih verdi: Sonbaharda kurulacak

26 Haziran 2024 13:19 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 13:20

Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programa katıldı. Burada siyaset gündemi ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, ismi henüz netleşmeyen yeni siyasi parti için tarih verdi.

Programa katılan gazeteciler, Ağıralioğlu’na parti kurma çalışmaları ile ilgili bir soru yöneltti.

"PARTİ SONBAHARDA KURULACAK"

Partinin sonbaharda kurulacağını ve isminin henüz netlik kazanmadığını aktaran Ağıralioğlu, kurulacak yeni partide mevcut milletvekillerinden isimlerin olabileceğini de ifade etti.

İYİ PARTİ'DE SULAR DURULMUYOR!

Öte yandan seçim yenilgisi ve ardından yapılan kongre sonrası İYİ Parti'de çatlaklar giderek büyüyor. İstifa depremlerine bir yenisi daha eklendi. Partinin kurucularından Koray Aydın'ın istifa kararı aldı. Gerekçe olarak ise genel merkezin Akşener-Erdoğan görüşmesine tavır koymaması.