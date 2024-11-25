Eski İYİ Parti'li Mehmet Tolga Akalın'dan bomba Meral Akşener iddiası: Amacı 2023 seçimlerinde aday olmaktı

25 Kasım 2024 10:52 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:56

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 seçimlerinde kendisinin aday olmayı planladığını söyledi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı vererek Akşener'in terk ettiği 6'lı Masa'ya yeniden dönüşüne kılıf uydurulduğunu savunan Tolga Akalın, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Milliyetçi bildiklerimiz işbirlikçi çıktı" açıklamasına da değindi. Akalın, "Kemal Bey'in eksik bildiği husus, Akşener kendisine karşı aday olmak istedi ama korkarak geri çekildi. İktidar işbirlikçiliği ise daha sonra..." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada yaptığı savunmada Meral Akşener'e yönelik sarf ettiği "Milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim" sözlerini destekler nitelikte ifadeler kullanan Mehmet Tolga Akalın, eski İYİ Parti liderinin seçmenleri Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında sıkıştırıp ardından bir üçüncü adaylık yolu açarak kendisini aday yapmayı planladığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Tolga Akalın şu ifadeleri kullandı:

"KILIÇDAROĞLU EKSİK BİLGİLENDİRİLMİŞ"

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak istenen yargılama esnasında yaptığı savunmasının bir bölümünde, Sayın Akşener’i kastederek, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vasiyet olarak ‘Kılıçdaroğlu’nu aileme emanet ediyorum’ diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim. Evet, hatalıyım' şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Sanırım Kemal Bey, eksik bir bilgilendirme sonucu bu ifadeyi kullanmıştır.

Şöyle ki Meral Akşener, 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 2 Mart 2023 tarihli toplantısından birkaç gün önce İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nu toplayarak, 'Masaya Kemal Bey’in ismi gelirse ne diyelim?' sorusunu yöneltti. Birçok arkadaşımız ağırlıklı olarak Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu isminde mutabakat olursa destek verelim, ancak Kemal Bey’in ismi gelirse mutlaka kamuoyu yoklaması isteyelim dediler.

ADAYLIK İÇİN ANKET ÖNERİSİ

Toplantının sonuna doğru ben söz aldım. Kısaca, 'Kemal Bey’in ismi geldiğinde kamuoyu yoklaması talebinde bulunmamız doğru ancak yetersizdir. Masa bunu bir şekilde reddedecektir. Ayrıca ‘üye yoklaması’ isteyelim. Hiçbir genel başkan kendi üyesinden kaçamaz' dedim.

Birçok kimse şaşkınlık içinde kalınca şöyle açıkladım; 'Bugün itibarıyla masanın üyesi 6 siyasi partinin toplamda yaklaşık 2 milyon 800 bin civarında üyesi var. (Bunların 1 milyon 200 bin civarı CHP’nin) Bu üyelerin telefon bilgilerini tek bir müşterek bilgisayarda toplayıp üyelere, ‘Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’ndan hangisini aday görmek istersiniz?’ diye elektronik oylama yoluyla mesaj gönderelim. Üyeler de oy kullansınlar. Bunu reddederlerse kendi üyesinin iradesinden kaçan genel başkanın meşruluğu da tartışılır, reddedemezler. Buna rağmen reddederlerse de siyaset alanımız çok genişler' dedim.

"NE MANSUR NE EKREM, KENDİNİ ADAY YAPMAK İSTİYORDU"

Akşener önce şaşırdı ve ardından ani bir refleksle, 'Biz bunu inceledik, teknik mahsurları varmış' diye anlamsız bir gerekçe sunarak bu teklifimi reddetti. Oysa böyle bir oylamanın yapılması halinde muhtemelen Mansur Bey veya bir ihtimal Ekrem Bey’in birinci çıkacağı aşikardı. Akşener böyle bir oylamanın yapılması ihtimalinden dahi çekindi.

Daha önce de ifade ettim: Akşener, ne Mansur Bey’in ne de Ekrem Bey’in adaylığını istiyordu. Akşener, Türkiye’yi Erdoğan ile Kemal Bey arasında sıkıştırıp ardından bir üçüncü adaylık yolu açarak kendisini aday yapmak istiyordu.

"MASADAN KALKMA YETKİSİ İSTEDİ"

6’lı Masa toplantısının ertesi gününde (3 Mart 2023) acil olarak Genel İdare Kurulu’nu yeniden toplayarak, masada istiskal edildiğinden bahisle kalkma yetkisi istedi ve ittifakla bu yetki kendisine verildi. Buna istinaden masadan haklı, ancak içeriğini oğlu ile belirlediği son derece sert ve siyaseten yanlış bir konuşmayla kalktı.

Bu ihtimale hazır olan CHP, İYİ Parti içerisinde ilişkili olduğu ve bu kararın yanlış olduğunu düşünen üst düzey siyasetçilerin tamamını Akşener’in üzerine saldı. Ayrıca her türlü iletişim kanalı üzerinden ağır bir tenkit ve baskı süreci başladı.

"PSİKOLOJİK OLARAK DAĞILDI"

Nihayetinde, 3 Mart 2023 günü masadan sert bir dille kalkan ve İYİ Parti GİK üyelerine, 'Merak etmeyin, sizi yalnız bırakmam, ben aday olurum' diyen Akşener, 4 Mart 2023 Cumartesi gecesi psikolojik olarak dağılmış bir şekilde Ersan Şen Hoca’ya adaylık teklif eder hale geldi.

"ADAYLIKTAN KORKUP GERİ ÇEKİLDİ"

Akşener’in vazgeçmesinin bir kılıfa uydurulmasına ihtiyaç vardı. Bu sebeple, 5 Mart Pazar günü, CHP’nin senaristi olduğu 'iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılması' karşılığında Akşener’in 6’lı Masa’ya dönmesi senaryosu yürürlüğe kondu. Kalanı Türkiye’nin gözü önünde yaşandı.

Kemal Bey’in eksik bildiği husus şudur: Akşener, kendisine karşı aday olmak istedi ancak korkarak geri çekildi. İktidar işbirlikçiliği ise daha sonra..."