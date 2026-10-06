Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Rüşvet çarkının temsilcisidir”

Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel’in yakın çevresiyle ilişkileri ve söz konusu iddialar karşısındaki tutumunu hedef aldı. Özel’e yönelik suçlamalarda bulunan İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel, kendi hazırladığı çilingir sofrasının müdavimi yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir.”

“RÜŞVETÇİLERLE YENİ PARTİ KURAN BİR ACİZDİR”

Özel’in, rüşvet iddialarıyla anılan yakın ekibini denetlemediğini ileri süren İnan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Özgür Özel, rüşvet iddialarıyla anılan en yakın ekibini hiçbir denetimden geçirmeyip iddiaların muhatabı rüşvetçilerle yeni parti kuran bir acizdir.”

“PAVYON SİYASETİNİN TEMSİLCİSİDİR”

İnan, açıklamasını “Özgür Özel, pavyon siyasetinin temsilcisidir” sözleriyle tamamladı.

https://x.com/eyupkadirinan/status/2107524681158791391