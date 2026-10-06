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Politika
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:11

Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Rüşvet çarkının temsilcisidir”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden sert eleştiriler yöneltti. İnan, Özel'in yakın çevresine yönelik iddialara değinerek "yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir" dedi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Rüşvet çarkının temsilcisidir”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 21:11

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel’in yakın çevresiyle ilişkileri ve söz konusu iddialar karşısındaki tutumunu hedef aldı. Özel’e yönelik suçlamalarda bulunan İnan, şu ifadeleri kullandı:

, kendi hazırladığı çilingir sofrasının müdavimi yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir.”

Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Rüşvet çarkının temsilcisidir”

“RÜŞVETÇİLERLE YENİ PARTİ KURAN BİR ACİZDİR”

Özel’in, rüşvet iddialarıyla anılan yakın ekibini denetlemediğini ileri süren İnan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Özgür Özel, rüşvet iddialarıyla anılan en yakın ekibini hiçbir denetimden geçirmeyip iddiaların muhatabı rüşvetçilerle kuran bir acizdir.”

“PAVYON SİYASETİNİN TEMSİLCİSİDİR”

İnan, açıklamasını “Özgür Özel, pavyon siyasetinin temsilcisidir” sözleriyle tamamladı.

https://x.com/eyupkadirinan/status/2107524681158791391

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ETİKETLER
#Özgür Özel
#Yeni Parti
#Eyyüp Kadir İnan
#Rüşvet Iddiaları
#Pavyon Siyaseti
#Politika
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