Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Rüşvet çarkının temsilcisidir”

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İstanbul
Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel’in yakın çevresiyle ilişkileri ve söz konusu iddialar karşısındaki tutumunu hedef aldı. Özel’e yönelik suçlamalarda bulunan İnan, şu ifadeleri kullandı:
“Özgür Özel, kendi hazırladığı çilingir sofrasının müdavimi yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir.”
Özel’in, rüşvet iddialarıyla anılan yakın ekibini denetlemediğini ileri süren İnan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:
“Özgür Özel, rüşvet iddialarıyla anılan en yakın ekibini hiçbir denetimden geçirmeyip iddiaların muhatabı rüşvetçilerle yeni parti kuran bir acizdir.”
İnan, açıklamasını “Özgür Özel, pavyon siyasetinin temsilcisidir” sözleriyle tamamladı.