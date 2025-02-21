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 | Mutluhan Yildiz

Fahrettin Altun muhalefete isim vermeden yüklendi! 'Darbe yasalarına özlem duyuyorlar'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden muhalefete yüklendi. Altun, son günlerde artan soruşturma ve gözaltılara tepki gösteren muhalefeti hedefine aldı. Yargı bağımsızlığının hedef alındığını ifade eden Altun, "Bugün bağımsız yargıdan söz ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması tek kelimeyle rezaletti" dedi.

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Fahrettin Altun muhalefete isim vermeden yüklendi! 'Darbe yasalarına özlem duyuyorlar'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 21:21

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde yargıyı hedef aldığı iddia edilen muhalefetin söylemlerine karşı sert açıklamalarda bulundu. Altun, bağımsız yargıyı hedef gösteren, savcı ve hâkimleri töhmet altında bırakan çevrelerin, örgütlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığını belirtti.

"AMAÇLARI YARGIYI BASKI ALTINA ALMAK"

Altun, açıklamasında geçmişte yargı üzerinde kurulan vesayet düzenine dikkat çekerek, "'Yassıada Yargısı' rezaletinden beslenenlerin, "12 Eylül" ve "28 Şubat" yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır. Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır." dedi.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı - Kırşehir Çiğdem | Kırşehirin bağımsız haber sitesi!

"ASIL HEDEF ERDOĞAN"

Darbe dönemlerinde yargıya verilen brifingleri alkışlayan, psikolojik harekât merkezlerinde hazırlanan söylemlerle sivil iradeyi hedef alan çevrelerin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bağımsız yargı söylemi üzerinden hedef almasının büyük bir çelişki olduğunu belirten Altun, şu paylaşımı yaptı:

"Son günlerde, bağımsız yargıyı hedef alanların, savcı ve hâkimleri hedef gösterenlerin, mahkemeleri töhmet altında bırakanların; söz birliğiyle ve örgütlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarına şahitlik ediyoruz.

Öncelikle altını çizerek belirteyim ki: “Yassıada Yargısı” rezaletinden beslenenlerin, “12 Eylül” ve “28 Şubat” yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır. Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır.

Fahrettin Altun: Türkiye'nin önceliği her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü - Lider Haber

"İLLEGALİTE MEŞTULAŞTIRILIYOR"

Darbe dönemlerinde vesayetçilerin yargıya verdiği brifingleri alkışlayanlar, psikolojik harekât merkezlerinde hazırlanan söylemlerle sivil iradeyi hedef alanlar, özgürlükleri rafa kaldırıp milleti kafese alan yasakları onaylayanların bugün bağımsız yargıdan söz ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması tek kelimeyle rezalettir; organize kötülüğü ve illegaliteyi meşrulaştırmaya çalışmaktır.

Herkes iyi bilsin ki bu ülkede ne illegaliteyi olağanlaştırmaya ne de kayıt dışı siyasete izin veririz. Kayıt dışı siyaset beklentisi ve vesayet özlemi içerisinde olup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saldırılmasına da göz yummayız.

Bilgiye dayalı tartışmalar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülen siyasi mücadelelere saygımız sınırsızdır. Hakaret, iftira, dezenformasyon ve manipülasyonlarla gündem oluşturmaya çalışıp demokratik değerlerin aşınması için mücadele edenlere ise toleransımız sıfırdır.

Manipülatif stratejilere karşı bilincimiz açık, direncimiz yerindedir. Kimse bilincimizi ve direncimizi test etmeye kalkmasın."

https://x.com/fahrettinaltun/status/1892995436602130500

Sıkça Sorulan Sorular

12 EYLÜL DARBESİ NEDİR?
12 Eylül Darbesi, 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen askeri darbedir. Ülkede artan siyasi ve toplumsal çatışmaları gerekçe gösteren ordu, yönetime el koyarak parlamento ve hükümeti feshetti, siyasi partileri kapattı ve birçok kişiyi gözaltına aldı. Darbe sonrası baskıcı bir dönem başlamış, insan hakları ihlalleri yaşanmış ve 1982 Anayasası hazırlanarak halk oylamasıyla yürürlüğe girmiştir.

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