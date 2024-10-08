Fahrettin Altun resmen açıkladı! Sosyal medya için düğmeye basılıyor: Teyit mekanizması ile yetinemeyiz

08 Ekim 2024 22:10 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 22:16

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformlarına yönelik yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Altun, dezenformasyonla mücadele ve gençlerin dijital dünyada korunması için kamusal denetim süreçlerinin önemine vurgu yaparken son dönemde özellikle Discord'ta artan zorbalıkları da değindi. Altun kamusal denetimlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun​ Genç İletişimciler Ödül Töreni’nde, X plartformunda yayılmasıyla ortaya çıkan akran zorbalığı​, taciz​, şantajlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kamusal denetlemeye ihtiyaç olduğunu ifade eden Altun, "Gençlerimizi sosyal medyanın ve dijital mecraların karanlık dehlizlerine teslim edemeyiz." dedi.

'TEYİT MEKANİZMASI İLE YETİNEMEYİZ'

Altun, Türkiye’nin dijital mecralarda yayılan yanlış bilgi ve manipülasyonlarla etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin kurulduğunu hatırlatan Altun, "Bunu yaparken amacımız yalanın, manipülasyonun, dezenformasyonun tespiti ve doğru bilginin ulusal ve uluslararası kamuoylarıyla paylaşılması. Fakat kamusal yarar adına sadece doğrulama ve teyit mekanizmalarıyla yetinemeyiz." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI SORUMLULUK ALMALI"

Sosyal medya​ platformlarının dezenformasyon, manipülasyon ve toplumsal kutuplaşma ortaya çıkaran içeriklere karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Altun, "Şunu da özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte konvansiyonel medya kuruluşlarından da sorumlu yayıncılık ilkesi gereğince hareket etmesini bekliyoruz. Televizyon kanallarımız, gazetelerimiz reyting uğruna şiddeti, kötülüğü tüm detaylarıyla dramatize ederek sürekli kamuoyunun gündeminde tutamazlar, tutmamalıdırlar.

Geleneksel medya kuruluşlarımız, sosyal medyadan önlerine düşen görüntüleri filtresiz şekilde daha geniş kitlelere yaymamak noktasında çok daha hassas davranmak zorundadır." dedi.

GELENEKSEL MEDYAYA ELEŞTİRİ VE SORUMLULUK ÇAĞRISI

Altun, sadece sosyal medya platformlarını değil, geleneksel medya kuruluşlarını da eleştirdi. Televizyon ve gazetelerin reyting uğruna şiddet ve olumsuz içerikleri dramatize ederek yaymaması gerektiğini belirten Altun, bu kuruluşların sorumlu yayıncılık ilkesi çerçevesinde hareket etmelerini beklediklerini ifade etti.

YENİ YASALAR GÜNDEMDE

Konuşmasının sonunda Altun, hukukun yaşayan bir kültür olduğunu ve dijital dünyadaki yeni tehditlerle mücadele için yeni yasaların kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi. Sosyal medya platformlarının da dezenformasyon ve manipülasyon içeren paylaşımlardan doğrudan sorumlu tutulacağı ifade eden İletişim Başkanı sözlerini şöyle tamamladı:

"Küçük ve maddî hesaplar uğruna gençlerimizin popüler kültür ve dijital mecralar eliyle zehirlenmesine, bu yapılar için bir meta olarak görülmesine müsaade edemeyiz. Hukuk yaşayan bir kültürdür ve yeni ihtiyaçlara göre yeni yasalara ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu yapıların oluşturduğu siber tehditlere, hibrit tehditlere karşı siber vatanımızı korumak asli vazifemizdir. Siz genç iletişimcilerimizin de de bu bilinç ve duyarlılıkla hareket etmesini bekliyoruz."