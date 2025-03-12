Fatih Atik diploma kararının verileceği tarihi açıkladı! İmamoğlu için geri sayım başladı

​İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili iddialar siyaset gündemindeki yerini koruyor. İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu yönünde çıkan iddialar sonrası soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, bu iddialara ilişkin ifadesinde, yatay geçiş koşullarını sağladığını ve gerekli belgelerin mevcut olduğunu belirtmişti.​ Soruşturma devam ederken TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edileceğini iddia etti.

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Atik kararın CHP'deki ön seçim tarihi olan 23 Mart'tan önce gerçekleşeceğini öne sürdü. Kararın iki hafta içerisinde açıklanacağını belirten Atik'in sözleri şu şekilde:

"Benim aldığım bilgilere göre diploma iptal edilecek. Karar bu hafta veya önümüzdeki hafta açıklanacak. CHP'nin 23 Mart'ta yapacağı ön seçimden önce İstanbul Üniversitesi kararını açıklayacak. Eğer iptal kararı gelirse CHP'nin yapacağı ön seçimin de bir anlamı kalmayacak. Böylece İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmanın vasıflarını karşılayamamış olacak. İstanbul Üniversitesi işi patlamadan önce 2024 yılında rapor yazılmış ve 3 konuda hukuksuzluk olduğunun kararını vermiş. Bunlar kontenjan, ilanın biçimi, müracaat süresinin durdurulması. Ben buradan yola çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceğini düşünüyorum."

https://x.com/tgrthabertv/status/1899904395870883940