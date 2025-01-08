Fatih Atik, Öcalan'ın silah bırakma çağrısının tarihini açıkladı! 'Yazılı metin paylaşacak'

DEM Partili Ahmet Türk​, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan​'ın oluşturduğu 'İmralı heyeti' TBMM'deki siyasi partiler ile görüşmelerini sona erdirirken PKK'nın silah bırakacağı yönünde haberler de çıkmaya başladı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, terör örgütü PKK​'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma için yapacağı çağrının tarihini TGRT Haber canlı yayınında açıkladı.

Atik, ocak ayı sonuna doğru önemli adımların atılacağını ifade ederken Öcalan'dan başka çağrıların geleceğini belirtti.

Devlet kademesinin süreçten daha önce haberdar olduğunu iddia eden Atik, "Bunu ben Cumhur İttifakı kaynaklarından aldığım bilgiler doğrultusunda söylüyorum." diyerek PKK​'ya yönelik çağrının şubat ayında geleceğini ifade etti.

Atik'in konuya ilişkin ifadesi şu şekilde:

"Ocak ayının sonuna kadar önemli gelişmeler olacak. Öcalan'dan çok önemli çağrılar gelecek. En geç şubat ayı ortasına kadar bir yazılı metin paylaşarak silahların susması için çağrı yapacak. İmralı​ için görüşme yapanlar sadece DEM Partililer değil. Kamuoyu bunları bilmiyor ve saklı kalsa daha iyi. Bu süreç çok çok öncesinden başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yetkililerinin bilgisi dahilinde görüşmeler yapıldı.

Öcalan, net olarak bu aşamada İmralı'da kalacak. Hem can güvenliğinden dolayı hem de tepkilerden dolayı Öcalan'ın İmralı'da kalması konusunda mutabakat sağlandı. İlerleyen süreçte belki koşullar değiştirilebilir."