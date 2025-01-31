Fatih Erbakan açık açık ilan etti! Yeniden aday olacak

31 Ocak 2025 14:13 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 14:46

Muhalefetten yükselen erken seçim çağrıları sürerken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan adaylık kararı geldi. "Fatih Erbakan aday olacak mı?" sorusuna yanıt aranırken, merakları giderecek açıklamayı bizzat Erbakan yaparak, "Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bir önceki seçimde biz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik ama bu sefer aday olacağım" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan cumhurbaşkanı adaylığı kararı geldi. Bir önceki seçimlerde kısa bir süre kala adaylıktan çekilen Erbakan, aldığı yeni kararı şimdiden duyurdu. Peki Fatih Erbakan cumhurbaşkanı aday olacak mı? İşte yanıtı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın yaptığı Ankara Kent Konseyi'nin 'Söz Onda' programında katılımcıların sorularını yanıtladı.

'SEÇMENİN CİDDİ BİR BEKLENTİSİ VAR'

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de Erbakan, "Yeniden Refah Partisi bu kez kendi adayını çıkaracak. En sonuncudan başlamak gerekirse, Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var.

Bir de burada tabii, bir önceki seçimde biz biliyorsunuz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İmzaların toplanma sürecinde adaylığımızdan çekildiğimizi ifade ettik. Tabii, bir defa daha, bir başka cumhurbaşkanı adayı lehine bizim seçime girmememiz siyaseten de mantıken de uygun olmayacağını düşünüyoruz. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal” diye konuştu.