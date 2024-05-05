Fatih Erbakan yeni projesini duyurdu! Tüm belediyelerde olacak 

05 May 2024 21:43 - Güncelleme : 05 May 2024 21:44

Ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde partisinin kazandığı 63 bölgede yapacakları yeni hizmet hakkında konuştu.

Hakkari'de de İl Genel Meclisi'nde yüzde 8,5 oy aldıklarını belirten Erbakan, "Hakkari'den bir belediye almak, diğer illerimizden 10 belediye almakla eş değer. Hakkari merkezinde yüzde 8,5 oy almak, Erzurum'da, Kayseri'de ve Konya'da yüzde 30 oy almakla eş değer." dedi.

Partisinin ilçe başkanlığı binasının önünde toplanan vatandaşlara seslenen Erbakan, "Merhum Erbakan hocamız, bütün siyasi hayatı boyunca bu bölge insanının derdiyle dertlendi, bu bölge insanının layık olduğu muameleye ulaşabilmesi için mücadele etti, bu bölgede işsizliğin, fakirliğin önlenmesi için çok önemli hizmetleri gerçekleştirdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da üretime, istihdama yönelik kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa merhum Erbakan hocamızın imzası var." diyerek hitap etti.

"REFAH MARKET' KURACAĞIZ"

"İnşallah bu bölgede istihdama, bu bölgenin kalkınmasına, Derecik'in ekonomisine katkı sağlayacak adımları atacağız" diyen Erbakan, kazandıkları şehirlerde 'Refah Market' hizmetini başlatacaklarını belirtti.

Derecik'te buğday üretimine de desteklerini sunacaklarını söyleyen Erbakan sözlerini şöyle tamamladı:

"Derecik için, buradaki yaban domuzlarının saldırısına maruz kalmayacak bir ürün olarak susamı belirlemiş. Susam tarlası olduğu zaman yaban domuzları gelmiyor. O susam tarlaları gerçekleştirilecek ve böylece o susamla da tahin üretim tesisi, fabrikası kurulacak. Bununla beraber yine Derecik'te ekimi yapılabilecek diğer bir ürün buğdaydır. İnşallah buğday ekimini gerçekleştirecek, kurulacak olan un fabrikası sayesinde belediyemiz çiftçiye üretilen buğdayı alım garantisi verecek. Hem tahin hem de un Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanacak. Aldığımız 63 belediyemizin bulunduğu yerlerde Refah Marketlerini kuracağız."