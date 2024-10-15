Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'normalleşme' iddiası! Erdoğan'ın asıl amacını açıkladı

15 Ekim 2024 00:19 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 00:53

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyasetteki normalleşme atmosferine ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yumuşama mesajlarını olumlu karşılayan Erbakan, buna karşın söz konusu hamlesinin altında yatan başka bir amaç olduğunu savundu. İşte Erbakan'ın iddiası...

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan​, siyasetteki yumuşama söylemleri ve yeni anayasa çalışmalarında yapılacak değişikliklere dair görüşlerini paylaştı. Anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmaları yorumlayan Fatih Erbakan, bu konunun ülkenin en acil konusu olmadığını belirtti. Laiklik kavramının değişmesi gerektiğini ifade eden YRP​ lideri, bunun olması halinde 3 madde ile sorun olmayacağını söyledi. Siyasette 31 Mart yerel seçimlerinin ardından atılmaya başlanan normalleşme adımlarını da değerlendiren Erbakan, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÜLKENİN EN ACİL KONUSU DEĞİL"

Habertürk canlı yayınına katılan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, anayasa değişikliğiyle ilgili "Şu anda en acil konusu olduğu görüşüne katılmıyoruz. Ekonomik sıkıntıların en önemli gündem maddesi olduğunu görüyoruz. Beyin göçü, işsizlik, sokaklarda işlenen şiddet, cinayetler, mültecilerle ilgili sorunlar. Bunları çözmek için anayasayı değiştirmeye gerek yok. Anayasa değişebilir ama bu kadar öncelikli ve elzem halde gündemi meşgul etmesi, şu an için uygun bir davranış değil" ifadelerini kullandı.

'ANAYASADAKİ LAİKLİK KAVRAMINA AÇIKLIK GETİRİLMELİ'

Anayasa'da laiklik kavramına açıklık getirilmesi gerektiğini savunan Fatih Erbakan, "İnanç özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik, zaman zaman din düşmanlığı olarak ifade edilen bir silah haline getirilmeye kalkışılıyor. Laikliğin anlamını açıkça yazalım. Bunu hukukçular, akademisyenler konunun uzmanları tanım haline getirecektir. Laikliğin devlet tarafından uygulanması demek, her inanca sahip insanın, inancını yaşamasına devlet müsaade eder, engel olmaz, kısıtlamaz. Bütün inanç sahibi olan vatandaşlara eşit mesafedir, ayrıcalık yapmaz, şeklinde tanım yapılabilir. Tekrar değişik görüşe sahip bir siyasi hareket iktidara geldiği zaman o dönemdeki şekliyle uygulamaya kalkabilir, bu her zaman risktir" diye konuştu.

"3 MADDE İLE SORUN OLMAZ"

Bu durumun güvenceye alınması gerektiğini kaydeden Erbakan, "Bütün inanç sahiplerine eşit mesafede olması devletin ve inanç sahipleri inancının yerine getirmesine engel olmayacak şekilde yerine getirilmesi. Bu olduktan sonra 3 madde ile sorun olmaz. Yeni sistemde yetkiler son derece yüksek, bu yetkilerle değişik görüşe sahip kimsenin Cumhurbaşkanı olması halinde tekrardan sıkıntı yaşanmaması adına, yoğurdu üfleyerek yemekte fayda var" dedi.

"YUMUŞAMA MESAJLARI GÜZEL"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'te DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ve siyasi liderlerin yumuşama çağrılarıyla ilgili görüşünü dile getiren Fatih Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı çok tecrübeli bir siyasetçi. Daha önceki siyasi hayatındaki hamlelerinde, attığı adımlarında siyasi bir taktiğin olduğunu da gördüğümüz için burada da siyasi görüşü barındırdığını düşünüyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin güçlendirilmesi, iç ve dış tehditlere karşı siyasi partilerin birlikte olması son derece güzel. Diyalog ortamı, istişare, müzakere güzel. Böyle bir iklim olması, Sayın Bahçeli'nin DEM Partili milletvekili ile tokalaşması, Sayın Cumhurbaşkanının yumuşama mesajları güzel" şeklinde konuştu.

NORMALLEŞME MESAJLARI İÇİN ÇARPICI İDDİA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin bu hamlelerinin altında siyasi bir düşünce olabileceğini kaydeden Erbakan, "Cumhur İttifakı'nın kaybettiği Kürt seçmeni oyların tekrardan alınmasına yönelik bir hamle olduğunu tekrarlıyorum. Bir adım atıldı. Bunun arkasından da diğer adımların gelmesi muhtemel. İktidar burada nasıl tavır takınacak. Çözüm süreci mi, farklı bir süreç mi? Sadece DEM Parti ile anayasa değişikliği​ için birliktelik mi? Ne kast edildi? Şu an için bilemiyoruz" dedi.