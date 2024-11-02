Fatih Erbakan’dan Esenyurt açıklaması: Siyasi değil hukuki bir süreç olsun!

02 Kasım 2024 18:46 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 18:48

Yeniden Refah lideri Erbakan'dan 'kayyum' açıklaması geldi. "İktidarın söylediklerinin doğru olmasını temenni ediyoruz" diyen Erbakan, siyasi değil hukuki bir süreç olmasını temenni ettiklerini söyledi...

Yeniden Refah Partisi​ (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan​, Esenyurt Belediyesine kayyum​ atanmasına ilişkin, "İktidarın söylediklerinin doğru olmasını temenni ediyoruz. Siyasi bir süreç değil hukuki bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Kayyum atanması yerine belediye meclisinin görevlendireceği belediye başkan vekilinin bu görevi yapması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

“YÜKSEK FAİZLE ÖDENECEK”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen “İl Başkanları Toplantısı” öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 14,6 trilyon lira, bütçe gelirlerinin ise 12,67 trilyon lirada olduğunu belirterek, 1,93 trilyon lira açığın iç ve dış borçlanma ile karşılanacağını aktardı. İç ve dış borcun yüzde 98,5'in yüksek faizli iç borçlanma ile ödeneceğini ifade eden Erbakan, ödenemeyecek durumda borçlanmanın yaşandığını öne sürdü.

“AHLAKİ EROZYON TAVAN YAPTI”

Erbakan, "Evet bugün, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu en önemli tehdit güven ve ahlak bunalımıdır. Kimin elinin kimin cebinde olduğunun bilinmediği, ahlaki erozyonun tavan yaptığı bir süreçte, vatandaşlarımızdaki 'güven' duygusu da iyice zedelenmiş durumdadır" diye konuştu.

Erbakan, asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin ise, "Özgür Özel'in söylediğini biz 5 bin lira arttırarak 35 bin lira demiştik. İki asgari ücret alan bir hane en azından yoksulluk sınırında bir gelire sahip olsun. Çünkü yoksulluk sınırı bugün 70 bin lira olmuş. İki asgari ücretli yan yana geldikten sonra en azından yoksulluktan kurtulsunlar" ifadesini kullandı.

"EMEKLİ MAAŞININ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GETİRİLMESİ LAZIM"

Bir haneye giren maaş miktarının yoksulluk sınırının altında olmaması gerektiğini aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 20 ila 25'lik bir artışın şubat ve mart ayında açlık sınırının altıda kalacağını ifade ediyoruz. En azından bir 35 bin lira seviyesine gelmesini söylüyoruz. Çünkü en azından iki asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine gelmesidir. 12 bin 500 lirada kalmış olan emeklilerimizin de durumunun iyileştirilmesi ve emekli maaşının da en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım."

"HUKUKİ BİR SÜREÇ OLSUN"

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasını da yorumlayan Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

"İktidar kanadı bu durumla ilgili 'Elimde çok ciddi deliller var' diyor. CHP, bunun bir siyasi süreç olduğunu söylüyor. Tabii Türkiye'de yıllardan beri yaşadığımız hukuki süreçler, adalet kurumuna güvenin sarsılmış olması dolayısıyla bizim de içimiz rahat değil. İktidarın söylediklerinin doğru olmasını temenni ediyoruz. Siyasi bir süreç değil hukuki bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Kayyum atanması yerine belediye meclisinin görevlendireceği belediye başkan vekilinin bu görevi yapması gerektiğini ifade ediyoruz."