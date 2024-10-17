Fatih Erbakan'dan iddialı çıkış: Yeni kalemiz olacak

17 Ekim 2024 17:52 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:56

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan temaslarda bulunduğu Muş'ta iddialı bir çıkış yaptı. İl başkanlığı ve Milli Gençlik Derneği binası açılışı yapan Erbakan yeniden Milli Görüş'ün kalesi olacağını ilan etti.

Yeniden Refah Partisi​ Genel Başkanı Fatih Erbakan​, Muş​'ta partisinin yeni adresine taşınan il başkanlığı binasını ve Milli Gençlik Derneği binasının açılışını yaptı. Erbakan Muş'ta gelecek seçimde patlama yapacağını söyleyerek ‘Milli Görüş’ün Yeniden Refah Partisi’nin kalesi olacak” dedi.

"AHLAK VE MANEVİYAT PRENSİBİ DEVLET KADEMELERİNDE HAKİM OLACAK"

Erbakan, "Muş ilk seçimde aynen Refah Partisi döneminde olduğu gibi yeniden oy patlamasını, zaferleri ve birinci parti oluşumuzu inşallah hep birlikte yaşayacağız. Buna gönülden inanıyorum. Yeniden Refah Partimizin, Milli Görüş'ün Türkiye'de iktidar olması önemli. Yeniden Refah Partimizin iktidar olması da paylaşımda, yönetimde adaletin, yargıda adaletin teşhis edilmesi için önemlidir. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama, ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanması için önemlidir. Yeniden Refah Partimizin iktidarı önce imtiyazlılar, önce güçlüler anlayışı yerine önce ezilenler, önce dar gelirliler, önce millet anlayışının hakim olması için önemli. Yeniden Refah Partimizin iktidarı önce ahlak ve maneviyat prensibinin devletin bütün kademelerinde hakim olması için önemli. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştiren bir müfredatın ve eğitim sisteminin Türkiye'de hakim olması için önemli” dedi.

"D60 HEDEFİNE ULAŞILACAK"

Yeniden Refah Partisi iktidarının işaret fişeğinin bir tanesinin de yıllarca milli görüşün kalesi olan Muş'tan atılacağını söyleyen Erbakan, "Partimiz yeni nesillerimizin korunması için önemli ve Yeniden Refah Partimizin iktidarı Türkiye'nin öncülüğünde D60 hedefine ulaşarak İslam Birliğini teşhis ederek hem bölgemizde hem Filistin'de hem de dünyanın dört bir yanındaki zulmün ve sömürünün ortadan kaldırılması için önemlidir. İşte bu iktidarın inşallah işaret fişeğinin bir tanesi de yıllarca milli görüşün kalesi olan Muş'tan atılacak. Buna inanıyoruz. İnşallah yeni teşkilat binamız ve il başkanımız, ekibiyle bu işaret fişeğinin Muş'tan atılmasına vesile olacak" ifadelerini kullandı.