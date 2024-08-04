Fatih Erbakan'dan Instagram açıklaması: Siyonizm'in kontrolünde

04 Ağustos 2024 15:53 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:56

Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

Instagram için kritik saatler! Sosyal medya platformu ya kalıcı kapatılacak ya da otomatik açılacak

Instagram için kritik saatler! Sosyal medya platformu ya kalıcı kapatılacak ya da otomatik açılacak

Instagram yoksa onlar var: Instagram'a alternatif sosyal medya uygulamaları

Instagram yoksa onlar var: Instagram'a alternatif sosyal medya uygulamaları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı öncesi gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ZALİMLER VE SİYONİZM MUTLAKA MAĞLUP OLACAK"

Hamas lideri İsmail Haniye'nin vefatı dolayısıyla derin üzüntü duyduklarını aktaran Erbakan, Heniyye'yinin davasının baki kalacağını söyledi. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacağını söyleyen Erbakan, "Zalimler ve siyonizm mutlaka mağlup olacak" dedi.

YİSRAEL KATZ'A SERT TEKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin ve haddi aşan sözlerine ilişkin de konuşan Erbakan, bu sözleri asla kabul etmediklerini ve en şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi.

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI MAALESEF SİYONİZMİN KONTROLÜNDE"

Bir gazetecinin sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin soru üzerine ise Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya platformları maalesef siyonizmin kontrolünde. Aslında kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız, oluşturmamız lazım. Bu olmadan, onlara mahkumken, bağımlıyken kapatıyorsunuz, nereye kadar kapatacaksınız? Bir yerden sonra açıyorsunuz ve onlar da bu yaptıklarını yapmaya devam ediyorlar. İkiyüzlü, çifte standartçı yüzlerini açık bir şekilde ortaya koyan bir olaydır. Instagram'ın yapmış olduğu uygulamayı asla onaylamıyoruz"