Fatih Erbakan'dan kayyum yorumu! YSK sürecini işaret etti

04 Kasım 2024 14:29 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:29

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenyurt Belediyesi'nden sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne yapılan kayyum atamalarına tepki gösterdi. Fatih Erbakan seçim sürecine değinerek YSK'daki adaylıklara dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atadığını açıkladı. Esenyurt belediyesinin ardından Mardin, Batman ve Şanlıurfa'da yapılan atamalar sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, "Sabaha karşı yapılan kayyum atamaları yıllardır sahnelenen senaryonun bir kez daha tekrarlanmasından ibarettir. Sorun yasalarda ise, TBMM’de acil düzenlemelerle kanun değişikliklerini gerçekleştirelim." dedi.

''CEZALANDIRILAN HALKTIR''

Fatih Erbakan şöyle devam etti:

"Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun; cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir. Her iki taraf da bu anlamsız oyuna tekrar tekrar perde açmaktan vazgeçmelidir. Yıllardır terör örgütü üyeliğinden yargılanan isimler aday gösteriliyor. YSK itiraz etmeyerek bu adaylıkları meşrulaştırıyor. Seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz; yıllardır süren davalar hızla karara bağlanıyor.

Ve sonuç olarak, seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine vali ve kaymakamlar atanıyor. Bu filmin iki tarafı da, sivil siyasete duyulan güveni eriten ateşe odun taşımak için birbiriyle yarışıyor."

YSK SÜRECİNDE ADAYLIKLARI ÖNLENMELİ

Açıklamalarına devam eden Erbakan, "Doğrusu; sorunlu isimlerin aday gösterilmemesi, gösterilse bile YSK sürecinde adaylıklarının önlenmesidir. Bununla birlikte, görevden alınmayı gerektirecek bir suç seçim sonrası sabit hale gelmişse, kayyum atamak yerine seçilmiş belediye meclislerinin yeni bir belediye başkanı seçmesidir. Türkiye Cumhuriyeti için çıkış yolu adalettir, hukuktur, millet iradesine saygı göstermektir. Örgütlerle istikrarlı mücadelenin asıl etkili yolu, bin yılı aşkın mazisi olan köklü bir devlet gibi hareket etmektir." ifadelerini kullandı.