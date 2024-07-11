Fazıl Say'dan Özgür Özel'in şarkı listesine eleştiri: Her kesime bir şarkı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir YouTube programında en çok dinlediği şarkıları paylaştı. Listeyi gören ünlü piyanist Fazıl Say, CHP liderine sert eleştirilerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme ilişkin konuların konuşulduğu programda Bahar Feyzan, Özel'e "Hobileriniz var mı? Dizi izler misiniz mesela?" diye sordu. Özel şarkı listesini paylaştı. Özel'in listesine ünlü piyanist Fazıl Say'dan eleştiri geldi.
"Benden YouTuber olur" diyerek şaka yapan Özel, daha sonra en çok dinlediği şarkılar listesini paylaştı.
İşte o liste:
- Ahmet Kaya- Hep Sonradan
- Ata Sözeri- Büklüm Büklüm
- Cem Karaca- O Leyli
- Manuş Baba- İki Gözümün Çiçeği
- Mümin Sarıkaya- Ben Yoruldum Hayat
- Zülfü Livaneli- Yiğidim Aslanım
- Kızılırmak- Gidenlerin Ardından
- Cem Adrian- Sen Gel Diyorsun
- Sezen Aksu- Begonvil
- Funda Arar- Senden Öğrendim
- Ahmet Kaya- Yorgun Demokrat
- MFÖ- Sarı Laleler
- Düş Sokağı Sakinleri- Sevdan Bir Ateş
- Şebnem Ferah- Sil Baştan
- Berlin Flarmoni Orkestrası
- Leonard Cohen- Everybody Knows
FAZIL SAY'DAN SERT ELEŞTİRİ
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkıdan oluşan liste hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"BU ATATÜRK'ÜN YOLU DEĞİL"
Say, Özel'in son sırada yer alan Berlin Filarmoni Orkestrası'nı da eleştirerek "Bu orkestranın adı, şarkı ya da eserin değil" ifadelerini kullandı. Say, paylaşımını, "Arabesk listeye gelince de; gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… Ama bil ki bu Atatürk’ün yolu değil" diyerek eleştiri yöneltti.
X üzerinden Özel'in şarkı listesi hakkında paylaşımda bulunan Say, şöyle yazdı:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en sevdiği 15 şarkıyı paylaştığı listeyi gördüm. Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım.
Biraz arabesk, pop, popüler kültür, e haklı adam, oy potansiyeli malum; 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş.
Amma velakin; 15. sıradaki şarkı dikkatimi çekti. 'Berlin Filarmoni Orkestrası!!!' Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun? Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Beethoven 7. Senfoni mi? Hangi şef? Nedir? Ne bu? Açıkla.
Yani annem eczacı. Tüm eczacılar bunu bilir, tüm eczacı çocukları da eczacı kalfasıdır ayrıca, bilir. 200 kaydını bilirler...
Eczacılar kültürlüdür, böyle laf olmaz.
Bir de; 'Yiğidim aslanım' şarkısı , Özgür beyin listesinde; müzik (yani besteci) Theodorakis olarak düzeltilmiş, son yıllarda, ben de bilmiyordum, biraz şaşırdım açıkçası bu gelişmeye, hatta bayağı şaşırdım, yayınevleri, telif kurumları, böyle bildirmişler. O isimli şarkının yanına o ilave lazımmış, CHP'yi biz de bu konuda uyaralım.
Arabesk listeye gelince de; gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… Ama bil ki bu Atatürk’ün yolu değil!!!"