Fazıl Say'dan Özgür Özel'in şarkı listesine eleştiri: Her kesime bir şarkı

11 Temmuz 2024 00:16 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 00:19

CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme ilişkin konuların konuşulduğu programda Bahar Feyzan, Özel'e "Hobileriniz var mı? Dizi izler misiniz mesela?" diye sordu. Özel şarkı listesini paylaştı. Özel'in listesine ünlü piyanist Fazıl Say'dan eleştiri geldi.

"Benden YouTuber olur" diyerek şaka yapan Özel, daha sonra en çok dinlediği şarkılar listesini paylaştı.

İşte o liste:

Ahmet Kaya- Hep Sonradan

Ata Sözeri- Büklüm Büklüm

Cem Karaca- O Leyli

Manuş Baba- İki Gözümün Çiçeği

Mümin Sarıkaya- Ben Yoruldum Hayat

Zülfü Livaneli- Yiğidim Aslanım

Kızılırmak- Gidenlerin Ardından

Cem Adrian- Sen Gel Diyorsun

Sezen Aksu- Begonvil

Funda Arar- Senden Öğrendim

Ahmet Kaya- Yorgun Demokrat

MFÖ- Sarı Laleler

Düş Sokağı Sakinleri- Sevdan Bir Ateş

Şebnem Ferah- Sil Baştan

Berlin Flarmoni Orkestrası

Leonard Cohen- Everybody Knows

FAZIL SAY'DAN SERT ELEŞTİRİ

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkıdan oluşan liste hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BU ATATÜRK'ÜN YOLU DEĞİL"

Say, Özel'in son sırada yer alan Berlin Filarmoni Orkestrası'nı da eleştirerek "Bu orkestranın adı, şarkı ya da eserin değil" ifadelerini kullandı. Say, paylaşımını, "Arabesk listeye gelince de; gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… Ama bil ki bu Atatürk’ün yolu değil" diyerek eleştiri yöneltti.

X üzerinden Özel'in şarkı listesi hakkında paylaşımda bulunan Say, şöyle yazdı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en sevdiği 15 şarkıyı paylaştığı listeyi gördüm. Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım.

Biraz arabesk, pop, popüler kültür, e haklı adam, oy potansiyeli malum; 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş.

Amma velakin; 15. sıradaki şarkı dikkatimi çekti. 'Berlin Filarmoni Orkestrası!!!' Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun? Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Beethoven 7. Senfoni mi? Hangi şef? Nedir? Ne bu? Açıkla.

Yani annem eczacı. Tüm eczacılar bunu bilir, tüm eczacı çocukları da eczacı kalfasıdır ayrıca, bilir. 200 kaydını bilirler...

Eczacılar kültürlüdür, böyle laf olmaz.

Bir de; 'Yiğidim aslanım' şarkısı , Özgür beyin listesinde; müzik (yani besteci) Theodorakis olarak düzeltilmiş, son yıllarda, ben de bilmiyordum, biraz şaşırdım açıkçası bu gelişmeye, hatta bayağı şaşırdım, yayınevleri, telif kurumları, böyle bildirmişler. O isimli şarkının yanına o ilave lazımmış, CHP'yi biz de bu konuda uyaralım.

Arabesk listeye gelince de; gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… Ama bil ki bu Atatürk’ün yolu değil!!!"