Fidan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 May 2024 23:46 - Güncelleme : 30 May 2024 23:46
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakanlar, toplantının ardından aile fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya’da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Prag’da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Bakanlar, toplantının ardından aile fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı