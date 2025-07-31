Gabon Cumhurbaşkanı Külliye'de! Ankara'da kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, dün Esenboğa Havalimanı'nda indi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gabon Cumhurbaşkanı Nguema'yı askeri törenle karşıladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemize gelen Gabon Cumhurbaşkanı Sayın Brice Clotaire Oligui Nguema'yı Esenboğa Havalimanı'nda askeri törenle karşıladı" denildi.
Öte yandan Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Türkiye ile Gabon arasında iş birliği anlaşmaları imzalanacak. İki lider anlaşma ve imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuşacak.