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Gabon Cumhurbaşkanı Külliye'de! Ankara'da kritik zirve

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya geldi. Türkiye ile Gabon arasında iş birliği anlaşmaları imzalanması beklenirken, iki liderin ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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Gabon Cumhurbaşkanı Külliye'de! Ankara'da kritik zirve
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 'ye gelen Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, dün Esenboğa Havalimanı'nda indi.

Gabon Cumhurbaşkanı Külliye'de! Ankara'da kritik zirve

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gabon Cumhurbaşkanı Nguema'yı askeri törenle karşıladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemize gelen Gabon Cumhurbaşkanı Sayın Brice Clotaire Oligui Nguema'yı Esenboğa Havalimanı'nda askeri törenle karşıladı" denildi.

Gabon Cumhurbaşkanı Külliye'de! Ankara'da kritik zirve

İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME OLACAK

Öte yandan Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türkiye ile Gabon arasında anlaşmaları imzalanacak. İki lider anlaşma ve imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuşacak.

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ETİKETLER
#türkiye
#iş birliği
#cumhurbaşkanı erdoğan
#gabon
#Brice Clotaire Oligui Nguema
#Askeri Tören
#Politika
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