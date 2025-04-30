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 | Merve Yaz

Gazeteci Barış Yarkadaş'tan çözüm süreci analizi! 'PKK'nın sürekli şartlar koşması işi biraz zorlaştırıyor'

DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ve devlet erkanıyla bir dizi görüşme gerçekleştirmesinin ardından PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili belirsizlik hala gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili TGRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, PKK'nın işleri zorlaştırdığını belirterek, "Sayın Bahçeli ve Erdoğan'ın başlattığı bu süreç bir yere kadar geldi. DEM Parti'de destek verdi fakat işler istendiği gibi gitmiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yarkadaş, PKK'nın fesih kongresiyle ilgili henüz bir tarih belirtmediğini dile getirdi.

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 00:39

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarından biri olan PKK'nın lağvedilmesi süreci gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. DEM Parti-İmralı ve devlet erkanı arasında gerçekleşen bir dizi görüşmeler henüz beklenen sonucu vermedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'tan çözüm süreci analizi! 'PKK'nın sürekli şartlar koşması işi biraz zorlaştırıyor'

'SURİYE OTORİTESİ İLE ANLAŞIN'

Süreç kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Konunun detayları TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, PKK'nın işleri zorlaştırdığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye şunu diyordu, terör örgütü PKK’yı tüm uzantılarıyla tasfiye edin, silahları teslim edin. Örgütü feshettiğinizi açıklayın, teröre son verdiğinizi tüm dünyaya duyurun. Suriye’de de merkezi hükümetle onun otoritesiyle anlaşın ve oranın artık bir parçası olun."

Gazeteci Barış Yarkadaş'tan çözüm süreci analizi! 'PKK'nın sürekli şartlar koşması işi biraz zorlaştırıyor'

PKK'DAN 'ÖCALAN YÖNETSİN' ÇAĞRISI

PKK'nın fesih kongresiyle ilgili henüz bir tarih belirtmediğini belirten Yarkadaş, "4 Mayıs’ta yapılacağı yönünde bazı bilgiler gelmişti. Ancak dün PKK’nın yöneticilerinden Zübeyir Aydar, yurt dışında katıldığı bir televizyon programında henüz bir tarih kararı alınmadığını, bunu için Öcalan’ın dışarı çıkması gerektiğini söyledi.

PKK da yaptığı açıklamada ‘fesih kongresini Öcalan yönetsin’ dedi. Benim gördüğüm şu; Sayın Bahçeli ve Erdoğan'ın başlattığı bu süreç bir yere kadar geldi. DEM Parti'de destek verdi fakat işler istendiği gibi gitmiyor" ifadelerini kullandı.

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