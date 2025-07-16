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Gazeteci Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken Öcalan iddiası! PKK ve DEM Parti'de 'özgürlük' çelişkisi

PKK'lı 30 kişilik bir grup, silahlarını Süleymaniye'de yaktı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla başlayan yeni süreç sonrasında gelişmeler yakından takip ediliyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı. Öcalan'ın İmralı'dan çıkma gibi bir talebi olmamasına rağmen DEM Parti ve PKK sözcülerinin durumun aksini söylediğini belirten Yarkadaş, "Hem DEM Parti hem de terör örgütü PKK’nın sözcüleri ısrarla Öcalan’ın dışarı çıkarılması gerektiğini aksi takdirde bu sürecin ilerlemeyeceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 00:33
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 07:24

Terörsüz süreci başladı. 'lı 30 kişilik bir grup, geçtiğimiz cuma günü silahlarını Süleymaniye'de yaktı. Türkiye ve dünyanın gözünü çevirdiği bu tarihi gelişmenin ardından sürecin nasıl işleyeceğine dair soru işaretleri de beraberinde çeşitli teori ve çelişkileri de beraberinde getiriyor. Onlardan biri de gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken Öcalan iddiası! PKK ve DEM Parti'de 'özgürlük' çelişkisi

'ÖCALAN EN GÜVENLİ YERİNDEYİM DİYOR'

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında önemli değerlendirmelerde bulunan Yarkadaş, teröristbaşı Abdullah 'ın 'dan çıkma gibi bir talebi olmamasına rağmen ve PKK sözcülerinin durumun aksini söylediğini belirterek şunları söyledi:

"Öcalan ısrarla benim özgürlük talebim yok” demesine rağmen hem DEM Parti hem de terör örgütü PKK’nın sözcüleri ısrarla Öcalan’ın dışarı çıkarılması gerektiğini aksi takdirde bu sürecin ilerlemeyeceğini söylüyor. Öcalan ise özellikle DEM Partililere yaptığı açıklamalarda benim bireysel özgürlüğüm değil önemli olan toplumsal özgürlüktür diyor. Benim bireysel özgürlüğüme takılmayın ben şu an Türkiye’nin en güvenli yerindeyim diyor. Ama buna rağmen nedense DEM Parti ve PKK olmayacak bir şeyin peşinde koşuyor. Adam ben çıkmak istemiyorum burada rahatım diyor. Ama bu noktada PKK’nın ayak diremek istediğini görüyoruz."

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ETİKETLER
#türkiye
#dem parti
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#Pkk
#Terörizm
#Barış Yarkadaş
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