Gazeteci Murat İde açıkladı! 2025 yılında İYİ Parti genel başkanlığına aday olacak isim... 

02 May 2024 00:05 - Güncelleme : 02 May 2024 00:05

Son dakika! İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Dervişoğlu dönemi istifalarla devam ediyor

Son dakika! İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Dervişoğlu dönemi istifalarla devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerde istediği sonucu alamayan İYİ Parti'de koltuk değişimi yaşandı. Partinin kurucu lideri Meral Akşener genel başkanlığı İzmir Milletvekili ve Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na devretti. Kongrenin ardından partinin hangi çizgide yol alacağı merak konusu olurken 2025 kongresi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Meral Akşener'in eski basın müşaviri ve gazeteci Murat İde, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu'nun 2025 yılına hazırlandığını söyledi.

Partinin önümüzdeki sene de kongreye gideceğini söyleyen İde, "Bu kongrede genel başkanlık koltuğunu hayal eden isimler var. Bu sene aday olmayıp 2025 yılında aday olacak isimlerden biri de Buğra Kavuncu'dur. Sohbetlerden yansıyan bu şekilde. Bunu herkes ister." dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti içinde aktif isimlerden biri olan Buğra Kavuncu, 2018'de partisinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi. Akşener'in sağ kolu olan Kavuncu daha sonra İYİ Parti sözcüsü olarak görev yaptı.

Ocak 2024 tarihinde, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul belediye başkan adayı olarak partisi tarafından gösterildi.

Nisan 2024'te İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti.

İYİ PARTİ'DE DERVİŞOĞLU DÖNEMİ

ATO Congressium'da düzenlenen 5. Olağanüstü Kurultay'da seçim yenilgisinin sorumluluğunu alarak genel başkanlığı bırakma kararı alan Meral Akşener, partililere bu kongrede veda etti.

Üçüncü tura kadar uzayan kongrede Koray Aydın 548 delegenin oyunu alırken, oylarını 611’e yükselten Dervişoğlu, İYİ Parti’nin ikinci genel başkanı oldu.