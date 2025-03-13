Gazeteci Nuray Başaran'dan Murat Ongun'a sert tepki: Bana aparat diyenin alnını karışlarım!

Gazeteci Nuray Başaran, CHP Kurultayı ilgili haberinin arkasında olduğunu belirterek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un kendisiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Başaran, “Gazeteciler olarak bu davalara alışığız. Bilgi ve belge sahibi olmadan hiçbir şey söylemedim. Ben haberimin arkasındayım ve kaynağıma güveniyorum. Bana aparat diyenin alnını karışlarım. Ben kimsenin maaşlı elemanı değilim.” dedi.

TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemdeki gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayı'nın yankıları sürerken, gazeteciler Nuray Başaran, kurultayla ilgili yaptığı haberin arkasında olduğunu vurgulayarak, kendisine yöneltilen "aparat" ifadesine sert tepki gösterdi.

"APARAT DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

Başaran, "Gazeteciler olarak bu davalara alışığız. Bilgi ve belge sahibi olmadan hiçbir şey söylemedim. Ben haberimin arkasındayım ve kaynağıma güveniyorum. Bana aparat diyenin alnını karışlarım. Ben kimsenin maaşlı elemanı değilim" ifadelerini kullandı.

GÜRKAN HACIR'DAN "APARAT" İFADESİNE TEPKİ

Gazeteci Gürkan Hacır ise Medya A.Ş’nin Başkanı Murat Ongun'un açıklamalarında yer alan "operasyon" ve "aparat" ifadelerine tepki göstererek, iade ettiklerini söyledi. Hacır, "Murat Ongun'un açıklamalarında kabul edemeyeceğimiz ifade vardı. Operasyon, aparat gibi ifadeleri reddettiğimizi ve iade ettiğimizi söyleyeyim” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1900262941628522583

NE OLMUŞTU?

Deneyimli gazeteci Nuray Başaran TGRT Haber ekranında CHP kurultayı için bazı gazetecilere cep telefonu verildiğini ve faturasının İBB'ye bağlı Medya A.Ş.'ye kesildiğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde savcılık talimatıyla harekete geçen polis, İBB’ye bağlı Medya A.Ş.’ye giderek bir bilgisayara el koymuştu.