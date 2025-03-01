Gazeteci Nuray Başaran: Geçen hafta Akif Hamzaçebi tanık olarak ifade vermeye gitti

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Nuray Başaran, CHP kurultayına ilişkin, “Geçen hafta Akif Hamzaçebi tanık olarak ifade vermeye gitti” dedi.

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemdeki gelişmeler masaya yatırıldı. Programda konuşan gazeteci Nuray Başaran, “Akif Hamzaçebi’nin konuşmasından sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daveti oldu. Geçtiğimiz hafta Akif Hamzaçebi tanık olarak ifade vermeye gitti” diye konuştu.

SORUŞTURMA İLERLİYOR

Başaran, “Soruşturma diğer yandan ilerliyor. MASAK’tan ciddi raporlar geldiğini ve itirafçıların olduğunu da öğrendik” dedi.